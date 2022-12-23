أجواء شتائية ممطرة في كربلاء (فيديو)

2022/12/23 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت عدسة وكالة نون الخبرية، اليوم

الجمعة، لقطات للأجواء الشتائية

وتساقط الامطار في محافظة كربلاء

المقدسة.

وتشهد كربلاء ومحافظات اخرى أجواء

شتائية وامطار من المتوقع بحسب الانواء

الجوية تستمر الأجواء

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