2022/12/23 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تفاصيل اجتماع رئيس الاتحاد عدنان درجال مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “اجتماعاً عُقد بين رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ووزير الكهرباء زياد علي فاضل في المدينةِ الرياضيّة في البصرة، وذلك بشأن التباحث بين الطرفين لإيجاد أفضل صيغةٍ لتوفير الكهرباء […]

ظهرت المقالة درجال ووزير الكهرباء يبحثان تحضيرات كأس الخليج أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال ووزير الكهرباء يبحثان تحضيرات كأس الخليج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال ووزير الكهرباء يبحثان تحضيرات كأس الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).