2022/12/23 | 17:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zRi-9srPi3Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يجتمع مع رئيسة الوزراء الإيطالية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يجتمع مع رئيسة الوزراء الإيطالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).