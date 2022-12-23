2022/12/23 | 17:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب اخرون، الجمعة، نتيجة انفجار داخل...

ظهرت المقالة انفجار داخل مسجد يسفر عن مقتل وجرح العشرات بالعاصمة الأفغانية كابل أولاً على المسلة.

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