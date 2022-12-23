مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين في إطلاق نار قرب مركز ثقافي كردي في وسط باريس

2022/12/23 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 أشخاص مصرعهم، وجُرح 4 من المارة, بعد أن فتح مسلح النار وسط العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، بحسب تصريحات ألكسندرا كوردبرد، عمدة الدائرة العاشرة في المدينة.

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