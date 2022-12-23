عريضة لعشرات الآلاف تطالب الفيفا بإعادة نهائي مونديال قطر

2022/12/23 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع أكثر من 200 ألف شخص على عريضة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بإعادة المباراة النهائية في مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين.

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