الزراعة ترفع كتابا بتعويض المتضررين من نفوق الأسماك لأمانة مجلس الوزراء

2022/12/23 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، رفع كتاب بتعويض المتضررين من نفوق الأسماك للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر للوكالة الرسمية، إنه “تم رفع كتاب إدراج تعويضات منتجي الأسماك المتضررين من نفوق الأسماك لعام 2018 و 2019 الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها في جلسة مجلس الوزراء”.وأضاف، أن “هذا الكتاب يأتي طلباً لتضمين هذه الفقرة والتصويت عليها داخل جلسة المجلس”.

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