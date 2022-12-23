تحالف النصر: بعد ستة اشهر نقيم حكومة السوداني

2022/12/23 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المتحدث باسم ائتلاف النصر ايات المظفر ان” تحالف النصر داعم بشكل كبير لحكومة السوداني”، منوهة الى أن “هناك فترة من ثلاثة الى ستة أشهر، لتقييم عمل هذه الحكومة“.

وشددت المظفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” على أنه ” لا يوجد هناك خيار امام هذه الحكومة سوى النجاح، لضرورة المرحلة، خاصة بعد ألزام نفسها بنقطتين مهمتين في البرنامج الحكومي وهي تقديم الخدمة ومحاربة الفساد”.

وأشارت الى أن “رئيس تحالف النصر حيدر العبادي داعم ومقيم لأداء هذه الحكومة “، مشيرة الى أن “هناك حركة مكوكية وزيارات دائمة من قبل التحالف لمراقبة وتقييم عمل الحكومة”.

وبينت أن ” عمل الوزارات لم يتضح الى الان،لكن هناك بوادر أيجابية لخطوات حكومة السوداني، خاصة أن السوداني،تسنم عدة مناصب تشريعية وتنفيذية خلال حكومة العبادي السابقة، التي تشهد له بالنجاح”.

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