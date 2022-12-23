2022/12/23 | 18:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pAUWDpOSy3k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملا بختيار يرد على نية بافل طالباني حل المجلس الاعلى السياسي للاتحاد الوطني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملا بختيار يرد على نية بافل طالباني حل المجلس الاعلى السياسي للاتحاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).