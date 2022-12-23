مجلس الخدمة ينفي إطلاق استمارة التعيين صباح الغد 

2022/12/23 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، إطلاق استمارة التعيين صباح يوم غد السبت.

وقال بيان للمجلس، إن "المجلس ينفي ما تم نشره وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إطلاق استمارة التعيين صباح يوم السبت، ويؤكد أن الخبر عارٍ عن الصحة".

وبين المجلس بحسب البيان، "جهوزيته لإطلاق الاستمارة فور إنجاز وزارة المالية إجراءاتها بشأن التعديلات على تعيينات الأوائل وحملة الشهادات العليا وإرسالها رسمياً إلى المجلس"، وفقاً للبيان.

ودعا المجلس المتابعين إلى "توخي الدقة وأخذ المعلومة من المواقع الرسمية للمجلس والموثقة لدى هيئة الإعلام والاتصالات".

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