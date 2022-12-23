2022/12/23 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تنفي توزيع مادة معجون الطماطم التالفة ضمن مفردات السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تنفي توزيع مادة معجون الطماطم التالفة ضمن مفردات السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).