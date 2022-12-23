خروقات ديالى تفتح

2022/12/23 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت تنسيقية ديالى للتظاهرات، اليوم الجمعة، عن حراك شعبي لاطلاق تظاهرة سلمية واسعة يوم الاحد القادم، تهدف إلى تسليم المناصب الامنية القيادية إلى ضباط من المحافظة.

وقال رئيس التنسيقية عمار شنبه التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "كل التقارير الامنية التي تم رفعها الى رئيس الوزراء مؤخرا تدل على أن ديالى في المرتبة الاولى على مستوى العراق بالخروقات الامنية تليها كركوك وصلاح الدين"، لافتا الى ان "تلك الخروقات التي بعضها دامية تؤدي الى سقوط العشرات من الضحايا".

واضاف، ان "المفاجأة بأن كل قيادات الصف الاول في ديالى وبنسبة تقترب من 100% هم ليسو من اهالي المحافظة"، مؤكداً بأن "حراكا شعبيا يجري عبر اجتماعات عشائرية ونخب اجتماعية في مناطق عدة من اجل الخروج بتظاهرات يوم الاحد المقبل لطرح تساؤل شرعي وهو: لماذا لايمنح ضباط ديالى مسؤولية ادارة ملف محافظتهم في ظل وجود اكثر من 500 ضابط كفوء اغلبهم من اسر الشهداء".

واشار الى ان "تظاهراتهم يوم الاحد ستكون امام مقر قيادة شرطة ديالى وهو المطالبة بأن يكون هذا المنصب لابناء المحافظة دون تحديد اسماء معينة والامر متروك للقيادات الامنية العليا"، مؤكدا "ضرورة ان يكون القائد من اهالي المحافظة وعلى دراية بجغرافيتها من اجل الاسهام في ايجاد حلول لكل الاشكاليات في المشهد الامني".

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