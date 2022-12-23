من كربلاء.. الأمن الإيراني يحرر ثلاثة عراقيين بعد تعرضهم للاختطاف في مشهد

2022/12/23 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع يوم الجمعة، بتحرير

ثلاثة عراقيين بعد تعرضهم للاختطاف في

إيران.

وقال المصدر المقرب من ذوي المخطوفين،

إن "حامد المعموري، وحسين عنازي، وبلسم

الحلاوي، من محافظة كربلاء، تعرضوا

للاختطاف بعد

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