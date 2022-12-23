هل مشكلة اربيل مع بغداد فقط ؟

2022/12/23 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل الجبوري

على طول الخط، كانت -ومازالت- مشاكل

وازمات اقليم كردستان العراق تصنف على

ثلاثة مستويات، الاول يتمثل بالداخلية

منها والمحصورة في نطاق حدود الاقليم،

والتي تمتاز بأبعادها وخلفياتها

التأريخي

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