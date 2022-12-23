السعودية.. سيول جارفة تجتاح مكة المكرمة (فيديو)

2022/12/23 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت منطقة مكة المكرمة في السعودية،

اليوم الجمعة، سيولا جارفة أغرقت مناطق

المدينة وجرفت السيارات في الشوارع،.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من غرق محافظة

جدة بمياه الأمطار، حيث شهد العديد من

مناطق المملكة

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