قرعة سهلة لكبار القوم في كأس ملك إسبانيا

2022/12/23 | 18:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أسفرت قرعة دور 32 لكأس ملك إسبانيا، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن مواجهات سهلة نظريًا للعملاقين ريال مدريد وبرشلونة.وأوقعت القرعة، عملاقي الليجا في اختبارات سهلة أمام أندية مغمورة من الدرجات الأدنى، حيث يحل ريال مدريد ضيفا على كاسيرنو، وبرشلونة أمام مضيفه إنترسيتي.في المقابل، توجد مواجهة واحدة فقط بين فريقين من الليجا، […]

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