مجهولون يطلقون النار على رجل يستقل دراجة هوائية في بغداد

2022/12/23 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل رجل كبير بالسن يستقل دراجة هوائية بعد اصابته برصاصتين من قبل مجهولين في بغداد.

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