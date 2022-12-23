بلاسخارت: العراق لديه فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية

2022/12/23 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت ممثلة الأمم المتحدة في العراق،

جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن لدى

العراق فرصة وصفتها بالممتازة للتقدم

السريع نحو التنمية المستدامة.

وقالت بلاسخارت، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "مع اقتر

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