إعلان حالة الاستنفار القصوى في ناحية تابعة لديالى

2022/12/23 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار القصوى في اكبر ناحية تابعة لمحافظة ديالى.

وقال مدير ناحية جلولاء (74كم شمال شرق بعقوبة) رياض الحجامي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "جلولاء شهدت تدفق سيول جارفة قوية في 3 محاور خلال الساعات الماضية مع غزارة الامطار التي وصلت الى نسب هي الاعلى منذ سنوات".

واضاف، انه "من أجل احتواء الموقف تحسبا لأي طارئ تم إعلان حالة الاستنفار القصوى، وتشكيل خلية الازمة وتوحيد الجهد الحكومي من آليات من أجل التدخل في حال حصول طارئ في الأحياء أو القرى".

واشار الى ان "الموقف لا يزال تحت السيطرة رغم غزارة الأمطار وتدفق السيول الجارفة القوية".

وتعد جلولاء اكبر النواحي التابعة لمحافظة ديالى ويصل عدد سكانها الى اكثر من 90 الف نسمة.

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