2022/12/23 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وثق مقطع مصور، اليوم الجمعة، سيولا جارفة اجتاحت ناحية جلولاء في محافظة ديالى.

ويوم أمس، حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، من موجة أمطار، وسيول جارفة تضرب المحافظات على الشريط الحدودي مع إيران، مشيرا إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى بعد ظهر يوم غدٍ السبت.

[media=]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيول جارفة في ناحية جلولاء بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيول جارفة في ناحية جلولاء بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).