بايدن يغادر المنصة مسرعا ويتجنب الإجابة أسئلة حول أوكرانيا (فيديو)

2022/12/23 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تجنب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أوكرانيا بعد إلقاء خطاب عيد الميلاد على الأمة، واستدار وغادر القاعة مسرعا.

وأنهى الرئيس الأمريكي حديثه، وبعد أن سمع أسئلة الصحفيين، استدار وخرج مسرعا من القاعة، ومن بين الموضوعات التي أثيرت مشكلة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة واحتمال إنهاء الأزمة الأوكرانية في عام 2023.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلاحظ فيها الجمهور السلوك الغريب للرئيس بايدن الذي سيكمل الثمانين من العمر هذا العام.

وفي أوائل أبريل، نصب زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في وظيفة نائب الرئيس خلال الفترة التي كان فيها هو نفسه في هذا المنصب، بالإضافة إلى ذلك، دعى بايدن مرارا نائبته كامالا هاريس بالرئيسة، وأخطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلط بين كلمتي "تطعيم" و"تصعيد"، وكذلك سوريا مع ليبيا والعراق مع إيران.

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