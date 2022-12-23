عدد الوظائف الشاغرة في كندا ينخفض خلال شهر أكتوبر وسط أزمة التكاليف المرتفعة

2022/12/23 | 19:47 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض عدد الوظائف الشاغرة في كندا بنسبة 4.8% في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021 ، حسبما قالت هيئة الإحصاء الكندية.قالت الوكالة إن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 44300 إلى 871300 في أكتوبر.جاء الانخفاض على أساس شهري مع انخفاض الوظائف الشاغرة في صناعة البناء 17200 أو 20.4 ٪.في الخدمات الإدارية […]

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