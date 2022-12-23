2022/12/23 | 20:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت لجنة من مجلس النواب الأميركي، الخميس، عن تقريرها الرسمي بشأن...

ظهرت المقالة لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول: هناك أدلة كافية لمقاضاة ترامب أولاً على المسلة.

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