2022/12/23 | 20:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين من الجالية الكردية في باريس...

ظهرت المقالة فرنسا تشهد اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين أكراد بعد هجوم باريس أولاً على المسلة.

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