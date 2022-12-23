بغداد تحدد آخر موعد لمراجعة الفائزين والمتنافسين بتعيينات العقود

2022/12/23 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، آخر موعد لمراجعة الفائزين والمتنافسين بتعيينات العقود.

وذكرت المحافظة في بيان ان “يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٨/ ١٢ / ٢٠٢٢، (نهاية الدوام الرسمي)، آخر موعد لمراجعة المتقدمين (الفائزين والمتنافسين)، في تعيينات العقود ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذين لم يحضروا لتثبيت أسمائهم، إلى مراجعة ديوان المحافظة كفرصة اخيرة للمراجعة وتثبيت موقفهم، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من التعيين بشكل نهائي”.

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