الوقف السني يحدد غرة شهر جمادى الآخرة

2022/12/23 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن ديوان الوقف السني، الجمعة، ان يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥ هو أول أيام غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجري ١٤٤٤.

وقال الوقف في بيان “نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤ هو مكمل لعدة شهر جمادى الأولى للعام الحالي ١٤٤٤ هـ”.

واضاف البيان أن “يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥ هو أول أيام غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجري ١٤٤٤”.

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