2022/12/23 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، أن وحدة مكونات ديالى كانت سبباً في دحر الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن” العامري شارك في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري:الهجمات الأرهابية الاخيرة في ديالى هدفها إثارة الطائفية من جديد المركز الخبري الوطني.

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