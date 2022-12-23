2022/12/23 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جرت، اليوم الجمعة، عدة مباريات ضمن الجولة 8 لحساب المجموعة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وحقق فريق الرمادي فوزا صعبا على الصناعات بنتيجة 2-1، فيما تمكن فريق البيشمركة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اربع انتصارات وتعادل واحد..



أبرز نتائج مباريات دوري الدرجة الأولى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربع انتصارات وتعادل واحد.. أبرز نتائج مباريات دوري الدرجة الأولى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربع انتصارات وتعادل واحد.. أبرز نتائج مباريات دوري الدرجة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).