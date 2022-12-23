رجل دين سني بارز في إيران يحث قيادة البلاد الشيعية على وقف عمليات الإعدام

2022/12/23 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رجل الدين السني الأبرز في إيران، مولوي عبد الحميد، القيادة الشيعية في البلاد على التوقف عن إعدام المتظاهرين، قائلاً إنها "لا تستطيع التمسك بالسلطة بالقوة"، وذلك خلال خطبة الجمعة التي أذاعها التلفزيون مباشرة على قناة يوتيوب "كلمة"، وهو موقع إخباري سني إخباري.

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