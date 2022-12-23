توضيح رسمي.. هل استقبلت بغداد رئيسة وزراء إيطاليا بالعلم الإيرلندي؟

2022/12/23 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى العراق بكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت رفقة نظيرها العراقي محمد شياع السوداني فيما بدى أنه علم جمهورية إيرلندا في الخلفية بدلا من علم بلادها.

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