البنوك المصرية تجتمع الأحد لتحديد سعر الفائدة

2022/12/23 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تبدأ لجان الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنوك عقد اجتماعات من يوم الأحد المقبل لبحث مصير سعر الفائدة على الشهادات والقروض بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3%.

وقرر البنك المركزي رفع الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 أمس الخميس، لكبح جماح التضخم.

وأصبح سعر الفائدة 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

وستبحث لجان "الأليكو" رفع سعر الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات، وكذلك قروض الأفراد متمثلة في (القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة والتمويل العقاري خارج مبادرة المركزي).

وسيتم أيضا بحث سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل وحسابات التوفير العادية والجارية.

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