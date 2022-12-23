البنوك المصرية تجتمع الأحد لتحديد سعر الفائدة

تبدأ لجان الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنوك عقد اجتماعات من يوم الأحد المقبل لبحث مصير سعر الفائدة على الشهادات والقروض بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3%.
وقرر البنك المركزي رفع الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 أمس الخميس، لكبح جماح التضخم.
وأصبح سعر الفائدة 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
وستبحث لجان "الأليكو" رفع سعر الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات، وكذلك قروض الأفراد متمثلة في (القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة والتمويل العقاري خارج مبادرة المركزي).
وسيتم أيضا بحث سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل وحسابات التوفير العادية والجارية.
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