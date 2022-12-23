التخطيط تؤكد صدور توجيهات من السوداني لتسريع إنجاز المشاريع الخدمية

2022/12/23 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، الجمعة، صدور توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتذليل العقبات وتوفير الظروف المناسبة لتسريع إنجاز المشاريع الخدمية، وفيما بينت أن الحكومة وضعتها كأولوية، أشارت الوزارة إلى أنها شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة المشاريع لضمان استمراريتها وإزالة مشاكل التنفيذ.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة تواصل متابعتها للمشاريع الاستثمارية والخدمية المثبتة ضمن البرنامج الحكومي من خلال قيام الفرق الميدانية بزيارات لمتابعة هذه المشاريع في كل المحافظات".

وأضاف، أن "هذه الزيارات تقف على نسب الإنجاز ومشاكل التنفيذ ويتم الطلب من الجهات ذات العلاقة معالجة الإشكالات لضمان استمرار المشاريع في العمل وعدم توقفها وإنجازها في ظل توقيتاتها الزمنية".

وتابع، أن "وزارة التخطيط بدأت بإجراء مراجعات مكثفة مع كل جهة مسؤولة عن المشاريع الخدمية والحيوية بهدف مناقشة واقعها ليتم إرسال مضامينها إلى وزارة المالية لتوفير التخصيصات المالية المناسبة لها ضمن الموازنات العامة للدولة".

وأشار إلى أن "العمل والإجراءات متواصلة وهناك تأكيدات ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بتكثيف العمل وتوفير كل الظروف المناسبة للوزارات والحكومات المحلية لتمكينها من إنجاز مشاريعها وخاصة الخدمية ضمن التوقيتات الزمنية، لأن هذه المشاريع مهمة جدا كونها ستوفر خدمات للناس وفرص عمل للشباب وبالتالي تحقق إضافة تنموية مهمة وواسعة".

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