الحساب الرسمي لكأس العالم يعلق على ثنائية

2022/12/23 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

علق الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، على ثنائية النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ضوء الحديث عن قرب انتقال الأخير إلى صفوف نادي النصر السعودي.

ونشر حساب كأس العالم صورة لرونالدو مرفقة بـ"تغريدة"، جاء فيها "إن النصر لا يأتي سوى بالعمل المتواصل، أما العالمية فتحتاج عزيمة كريستيانو القوية".

ويلقب نادي النصر السعودي، من قبل محبيه وعشاقه، بـ"العالمي"، إضافة إلى "القاري"، "فارس نجد"، و"الشمس".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت تقارير صحفية، يوم أمس الخميس، أن نادي النصر حسم بالفعل صفقة التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، ويتبقى التوقيع الرسمي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة كبيرة في تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع رونالدو، مؤكدة أن عقد رونالدو مع النصر، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف السنة منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وأوضحت "ماركا" مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف العام في السعودية.

كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز، والأوزبيكي جلال الدين مشاريبوف، على رأس المغادرين من قائمة النصر.

وكشفت الصحيفة، أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشا زمنيا قبل التوقيع الرسمي.

ومن جانبها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن رونالدو سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الراتب السنوي لكريستيانو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم، كما تردد مؤخرا.

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