محافظة بغداد تعلن استنفار ملاكاتها لتصريف واستيعاب مياه الأمطار

2022/12/23 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، استنفار ملاكاتها لتصريف واستيعاب كميات مياه الأمطار المتساقطة في مناطق ونواحي اطراف العاصمة.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مديرية مجاري المحافظة نفذت حملة طوارىء حسب توجيهات محافظ بغداد، محمد جابر العطا، تضمنت تشغيل محطات الضخ بكامل طاقاتها التصريفية وانتشار لفرق الصيانة والآليات التخصصية وحسب فقرات خطة الطوارئ لموسم الأمطار ٢٠٢٢".

ولفتت إلى "استمرار العمل في المناطق غير المخدومة في تشغيل المحطات الفلترية ومضخات الديزل لتصرف مياه الأمطار وبدعم الجهد الالي للمراكز التابعة للمديرية".

وشهدت بغداد والبصرة وذي قار ومناطق أخرى أمطارا غزيرة، فيما شكل تدفق الأمطار في محافظة ديالى، سيولا اجتاحت منطقة جلولاء.

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