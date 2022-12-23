موعد انتهاء الموجة المطرية في وسط وجنوب العراق

2022/12/23 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت المنبئ الجوي إسراء عمر اليوم الجمعة، استمرار موجة الأمطار اليوم في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وقالت عمر لـ(بغداد اليوم)، إن "الموجة ستنتهي في العاصمة بغداد نهار الغد، فيما ستستمر بالمناطق الشرقية للمحافظات الجنوبية والفرات الأوسط".

وأوضحت ان "المناطق في الوسط والجنوب ستشهد غدا سيولا جراء غزارة الأمطار وهذا الأمر سيستمر حتى فجر الأحد لتتوقف الموجة المطرية في هذه المحافظات بينما ستنتهي الموجة المطرية في العاصمة يوم غد".

وبينت عمر ان "الأمطار وان ستتوقف بالعاصمة غدا وبالوسط والجنوب بعد غد الا ان هناك موجة أخرى ستعود بالايام المقبلة".

هذا وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات موجات كبيرة من المطر وصلت الى حد السيول سيما في محافظة ديالى .

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