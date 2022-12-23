انهيار منزل جراء الامطار يودي بحياة طفلة في البصرة

2022/12/23 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع

طفلة جراء انهيار المنزل بسبب الامطار

في البصرة.





وقال المصدر إن "طفلة لقيت مصرعها واصيب

اثنين اخرين من افراد عائلتها جراء

انهيار منزلهم بسبب الامطار في الب

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