2022/12/23 | 21:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r68QaSN3jmY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. أزمة وقود حادة تضرب عدداً من مدن المحافظة تخلف زحامات كبيرة أمام المحطات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. أزمة وقود حادة تضرب عدداً من مدن المحافظة تخلف زحامات كبيرة أمام المحطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).