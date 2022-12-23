حقيقة وجود تعرض إرهابي في الانبار

2022/12/23 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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نفى قائد عمليات الانبار، الفريق الركن نومان الزوبعي، اليوم الجمعة، مزاعم وجود تعرض إرهابي في المحافظة.

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