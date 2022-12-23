اعتقال متهم بحوزته 1630 حبة مخدرة وكريستال في كربلاء

2022/12/23 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، اعتقال متهم بحوزته 1630 حبة مخدرة وكريستال في محافظة كربلاء.

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