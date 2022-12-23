2022/12/23 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

مثلت رئيسة نقابة الأطباء في تركيا سيبنم كورور فينكانسي أمام محكمة في اسطنبول الجمعة بتهمة “الدعاية الإرهابية”، بسبب دعوتها إلى إجراء تحقيق في احتمال استخدام الجيش التركي لأسلحة كيميائية.

كانت فينكانسي المحتجزة منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر في سجن في أنقرة، قد دعت إلى إجراء تحقيق في اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية ضدّ مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني في العراق.

وندّدت أنقرة على الفور بما أسمته حملة “تضليل إعلامي”، بينما أثار توقيفها احتجاجات في اسطنبول حيث تمّ اعتقال العشرات.

دخلت أخصائية الطب الشرعي البالغة من العمر 63 عاماً إلى قاعة المحكمة المزدحمة الجمعة رافعة قبضتها في الهواء، وسط هتافات من أنصارها المحاطين بالعشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب.

وخلال الجلسة، دعت مجدّداً إلى “تحقيق فعّال” بما في ذلك عمليات تفتيش ميدانية وتشريح جثث المقاتلين الأكراد.

وقالت للقضاة “بصفتي مدافعة عن حقوق الإنسان، فإنني أتحمّل مسؤولية الدفاع عن حرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات”.

وأعلن حزب العمال الكردستاني أنّ 17 من مقاتليه قتلوا في هجمات بالأسلحة الكيميائية في الجبال الواقعة شمالي العراق.

وتُعرف فينكانسي في تركيا بأنّها خبيرة في الطب الشرعي ومعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأصدرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد أطلقتا مناشدة مشتركة مع خمس منظمات أخرى، للإفراج عن فينكانسي بانتظار محاكمتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاكمة نقيبة أطباء تركيا بعد اتهامها اسطنبول باستخدام "الكيماوي" في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاكمة نقيبة أطباء تركيا بعد اتهامها اسطنبول باستخدام "الكيماوي" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).