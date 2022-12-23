النجف تغرق بمياه الامطار واهلها يستخدمون

2022/12/23 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -النجف

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر فيه غرق شوارع محافظة النجف جراء موجة الامطار التي تضرب البلاد.

ويظهر في الفيديو رجل من أهالي المحافظة وهو يستخدم "البلم" للتنقل بسبب ارتفاع مياه الأمطار وغرق الشوارع.

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