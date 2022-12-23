2022/12/23 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو توضيحي لعملية فحص مادة "البنزيز" قبل بيعها بمحطات الوقود) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: spdu0dA7OfU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو توضيحي لعملية فحص مادة "البنزيز" قبل بيعها بمحطات الوقود) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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