2022/12/23 | 21:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب رئيس البرلمان السابق: لا نستبعد عودة التيار الصدري الى التظاهرات | نشرة اخبار التاسعة 12/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TXLC9ourpTc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب رئيس البرلمان السابق: لا نستبعد عودة التيار الصدري الى التظاهرات | نشرة اخبار التاسعة 12/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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