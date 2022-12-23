2022/12/23 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الجمعة،ان الوضع مسيطر عليه في المحافظة خلال الامطار.وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”رغم غزارة الامطار التي استمرت من ظهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



جمال شوارع محافظة كربلاء المقدسة بعد الامطار المركز الخبري الوطني.

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