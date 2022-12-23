الأنواء: موجة الأمطار ستستمر لما بعد ظهر الغد

2022/12/23 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية، انتهاء موجة الأمطار الحالية بعد ظهر يوم غد السبت، فيما رجحت حدوث موجات أخرى بالفترة المقبلة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري للوكالة الرسمية إن “موجة الأمطار الحالية ستستمر لغاية ما بعد ظهر يوم غد السبت بحسب توقعاتنا الحالية، ونتوقع أن تتكرر في الموسم الشتوي الحالي بشهري كانون الثاني وشباط”.

وأضاف “الأمطار الغزيرة تسببت بسيول في المنطقة الغربية وغرب عانة إضافة إلى ديالى وهنالك تحذيرات من السيول القادمة من إيران خاصة من المناطق الحدودية المجاورة للعراق”.

وتابع إن “هنالك إمطارا شديدة في مناطق ببغداد وأيضاً في صلاح الدين وذي قار والنجف الأشرف وأيضاً في بدرة بمحافظة واسط”.

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