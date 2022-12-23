قيادة العمليات ترد على أنباء تعرض نقطة عسكرية لهجوم في الأنبار

2022/12/23 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي، اليوم الجمعة، تعرض نقطة عسكرية لهجوم في المحافظةوقال بيان للقيادة تلقت “تقدم” نسخة منه “قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي ينفي الانباء التي نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض على نقطة عسكرية في منطقة ال ٧٠ كيلو بالانبار”.

ودعا الزوبعي ، وسائل الاعلام الى “توخي الدقة واخذ الاخبار من مصادرها الرسمية”.

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