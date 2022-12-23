شاهد بالفيديو.. فيديو توضيحي لعملية فحص مادة

2022/12/23 | 22:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: spdu0dA7OfU

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