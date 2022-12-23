2022/12/23 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

لم يتبق سوى 12 يومًا على انطلاق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وسط امال معلقة على اداء المنتخب العراقي، الذي وقع ضمن مجموعة السعودية وعمان واليمن، في الوقت الذي تطرح تساؤلات عما اذا كان العراق سيلاعب منتخب السعودية بلاعبيه الذين تغلبوا على الارجنتين واظهروا اداء مميزا في بطولة كأس العالم.

وبينما انتشرت انباء قبل ايام على ان المنتخب السعودي سيشارك بفريقه الرديف، أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية هذه الانباء، حول مدرب وقائمة المنتخب السعودي الذي سيُشارك في بطولة كأس الخليج العربي.

المنتخب السعودي وقع في المجموعة الأولى بجانب العراق وعُمان واليمن، وسيفتتح مبارياته يوم السادس من يناير القادم على ملعب البصرة الدولي بمواجهة اليمن، فيما سيلاقي العراق السعودية في 9 كانون الثاني المقبل، بعد ان يلاقي عمان في 6 كانون الثاني.

الرياضية أوضحت أن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي سيقود الأخضر في خليجي 25، ولم تكشف الصحيفة عن قائمة اللاعبين بالأسماء لكن أشارت إلى أنها ستضم لاعبي المنتخب الأولمبي مع عدد من لاعبي المنتخب الأول الذين لم يُشاركوا بصفة أساسية في كأس العالم قطر 2022 الذي اختتم مؤخرًا.

الرياضية أوضحت أن الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى البصرة ستُعلن في الـ31 من ديسمبر الجاري، وسيتم تنظيم معسكر داخلي في الرياضي يتخلله مباراة ودية قبل التوجه إلى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي 25.. هل ستواجه السعودية العراق بلاعبيها الذين تغلبوا على الارجنتين؟ - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليجي 25.. هل ستواجه السعودية العراق بلاعبيها الذين تغلبوا على الارجنتين؟ - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).