حكومة كردستان تدين الهجوم على الجالية الكردية في باريس

2022/12/23 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدانت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، الهجوم على الجالية الكردية في العاصمة الفرنسية باريس.

وعبّرت حكومة إقليم كردستان، في بيان تلقته (بغداد اليوم) عن "تعازيها لذوي الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين"، داعية "الجالية الكردية في أوروبا إلى التزام الهدوء وضبط النفس".

وعبّرت حكومة الإقليم عن "ثقتها الكاملة في مؤسسات الحكومة الفرنسية والنظام القضائي في البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الكورد الذين يعيشون في فرنسا ومعاقبة المهاجم والمدانين".

واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما وصفه بالهجوم الشنيع الذي قال إنه استهدف الأكراد في فرنسا، بعد مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين برصاص مسلح أطلق النار في شارع وسط باريس ظهر اليوم الجمعة.

واستخدمت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المدمع لتفريق متظاهرين أكراد تجمعوا بالقرب من مكان الهجوم، حيث أطلق المسلح النار على مركز ثقافي للجالية الكردية ومقهى وصالون حلاقة في منطقة حيوية يرتادها الأكراد في شارع دانغيان.

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