أمين بغداد يوجه بتشغيل محطات وخطوط الطوارئ لتصريف مياه الأمطار

2022/12/23 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الجمعة، بتشغيل محطات وخطوط الطوارئ لتصريف مياه الأمطار.

وقال إعلام الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "أمين بغداد عمار موسى كاظم تابع ميدانياً جهود تصريف مياه الأمطار في شارع البلديات ضمن قاطع بلدية الغدير ووجه ببذل المزيد من الجهود وتشغيل محطات وخطوط الطوارئ لتصريف مياه الأمطار".

وأضاف البيان، أن "أمانة بغداد باشرت برفع الأشجار التي سقطت في عدد من مناطق العاصمة مساء اليوم نتيجة العواصف المطرية الشديدة".

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